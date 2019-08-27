إطلالة صيفية لنادية الجندي على الشاطئ.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية نادية الجندي جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

نادية ظهرت في الصور أثناء قضاء أجازتها الصيفية لهذا العام، حيث اختارت لها فستان أبيض قصير جدا يكشف عن جسدها، ويعيدها سنوات للوراء.

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الطلة الشبابية التي اختارتها نادية حازت على إعجاب عدد كبير من جمهورها، وتغزل متابعيها في جمالها في الصور التي نشرتها.

وتم تكريم نادية الجندي مؤخرا في بيروت من خلال مهرجان «الزمن الجميل»، وبحضور عدد من نجوم الفن.

نادية الجندي صرحت مؤخرا أنها بصدد التحضير لفيلم جديد مع المنتج محمد مختار، وذلك بعد انفصالهما بأعوام طويلة، ومن المقرر أن يناقش الفيلم ملف مخابراتي جديد.

نادية قدمت مع مختار عدة أفلام ناجحة، ومن أهم أعمالها في السينما الناجحة: «بمبة كشر، الباطنية، خمسة باب، جبروت امرأِة، رغبة متوحشة، مهمة في تل أبيب، امرأة هزت عرش مصر، امرأة فوق القمة، 48 ساعة في إسرائيل، الرغبة»، ولكنها انفصلت عنه بعد ذلك.