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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
استطاع الفنان صبري سعد، لفت الأنظار بشدة بدوره في فيلم “همام في أمستردام”، والذي عرض منذ 20 عامًا وكان من بطولة الفنانين محمد هنيدي وأحمد السقا.
ورغم النجاح الذي حققه بشخصية “سيد شعلة”، وجملته الشهيرة “تعبان يا همام”، إلا أنه اختفى عن الأنظار ولم يعد إلا من خلال تصدره غلاف المجلة الهولندية volkskrant magazine ، كواحد من أفضل الممثليين الهولنديين.
وكشف من خلال حوراه في المجله تفاصيل دوره في الفيلم الهولندي “عائلة الحموس” المشارك به مع عائلته كأحد الفنانين المشهورين هناك.
ومن المعروف أن سعد جاءت تجربته الوحيدة في السينما المصرية عندما رشحه المخرج سعيد حامد، للمشاركة في بطولة فيلم “همام في امستردام”، بعد أن كان سيشارك في الفيلم كمخرج منفذ، وبات معروفًا لدى المشاهد المصري بشخصية سيد شعلة التي قدمها في الفيلم.
وسعد، أحد الفنانين الذين عاشوا فترة صباه بمنطقة إمبابة، ثم هاجر إلى هولندا منذ أن كان في التاسعة عشرة من عمره، درس التمثيل في هولندا، وقدم عدداً كبيراً من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية واﻷفلام في هولندا، ولديه أربعة أبناء شادي الابن الأكبر ويعمل مخرجًا، وشاركه في عدد من الأفلام القصيرة، وابنته أشجان وابنه شاهين الذي يهوى مجال التمثيل، أما الصغيرة فيروز ما زالت في المدرسة الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 20 عامًا.. شاهد صبري سعد بطل «همام في أمستردام» مع زوجته وأولاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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