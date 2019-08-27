سكرتير نقابة المهن الموسيقية يدافع عن محمد رمضان بعد حفله الأخير

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
علّق سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية أحمد رمضان، على الانتقادات التي وجهت للفنان محمد رمضان، بعد حفله الأخير في العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، حول إهانته للعلم المصري.
أحمد رمضان قال في تصريحات خاصة لبرنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “أنا من هذه البلد، وأظهر على المسرح بالعلم على ظهري، فهذا شرف لي وليس إهانة لبلدي”، متسائلًا لماذا نجعل الأمور دائمًا في غير شكلها الطبيعي؟.
ووجه رسالة شكر خاصة لمحمد رمضان، قال فيها: “فيه فرق بين مطرب بيغني وسط جمهور بدار الأوبرا، ولكن محمد رمضان قدم عرض، “ميوزيكل شو”، انا بقوله شكرًا أسعدت الناس”.
كما رد على الاتهامات التي لاحقت الفنان محمد رمضان، بسبب تعريه خلال الحفل، قائلًا: “خلع هدومه أم لا هو كان لابس ملابس خفيفة أولبس مفتوح ولم يخلع هدومه مثل حفله السابق وأرى أن الموضوع ليس به أزمة”.
من ناحية أخرى، تقدم أحد المحامين مساء اليوم، بإنذار رسمي للفنان هاني شاكر، باعتباره نقيب المهن الموسيقية لمنع محمد رمضان من الغناء وإحياء حفلات غنائية وذلك بسبب ما وصفه بالتعري خلال الحفل.
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