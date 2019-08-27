خطأ طبي أدى لاستئصال ثدي الفنانة شادية.. قصة حزينة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري سمير صبري تفاصيل عن حياة الفنانة الراحلة شادية تكشف لأول مرة.

الفنان المصري أكد، في ندوته الأخيرة بـ“قصر السينما”، أن شادية اعتزلت الفن وارتدت الحجاب بعدما تعرضت لصدمتين قويتين في حياتها.

صبري قال إن شادية كان حلم حياتها أن تصبح أما، وأنها حملت بالفعل ثلاث مرات من زوجها الفنان صلاح ذو الفقار، لكن الحمل لم يكن يكتمل في كل مرة.

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وأضاف أن شادية اعتبرت ابن أخيها بمثابة ابنا لها، لكنها صدمت بوفاته المفاجأة وقت عملها بمسرحية “ريا وسكينة”، وهو ما سبب لها صدمة كبيرة.

أما الصدمة الثانية، فكان تشخيص الأطباء لها بأنها مصابة بسرطان الثدي، وبالفعل قامت باستئصال ثدييها، لكنها بعد ذلك اكتشفت أنها لم تكن مصابة بهذا المرض، وأنه كان تشخيص خاطئ من الأطباء.

صبري أكد أن هاتين الصدمتين تسببتا لشادية في حالة إحباط وحزن شديد، وهو ما جعلها تقترب أكثر من الله، وتكثف العبادات أكثر مما كانت عليه ، وتعتزل الفن نهائياً.

وشادية ممثلة ومطربة مصرية، تعتبر من أهم الفنانات في تاريخ السينما المصرية، ولقبها النقاد والجمهور بدلوعة السينما، وقد وافتها المنية يوم الثلاثاء 28 نوفمبر عام 2017.