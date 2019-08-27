رانيا محمود ياسين: اذهبوا للجحيم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين، عن غضبها من الأخبار التي نشرت مؤخرا حول تدهور الحالة الصحية لوالدها الفنان الكبير محمود ياسين.

رانيا ياسين، قالت في تصريحات صحفية: “البعض يبحث عن التريند من خلال الترويج لهذه الأخبار السخيفة، فوالدي بعيد عن الأضواء والإعلام، ولكن رغم ذلك يصرّ البعض على إزعاجه وإزعاج عائلته”.

وأضافت: “كنت متواجدة بالساحل الشمالي طوال الفترة الماضية، فهل من الطبيعي أن يكون والدي مريضاً وأن أمارس حياتي بشكل طبيعي وأسافر مع زوجي وأبنائي”.

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وتابعت: “أقول لمروجي هذه الشائعات، اذهبوا إلى الجحيم وارحمونا، وأن ما يفعلونه حرام، لأنهم يروجون لأخبار كاذبة وسخيفة”.

يذكر أن الفنان محمود ياسين يعد من أكثر الفنانين الذين عانوا من انتشار الشائعات ضده، والتي تدور حول حالته الصحية وإصابته بالزهايمر حينا أخر.

ورغم النفي المتكرر لكل أفراد أسرته لكل هذه الأخبار إلا أن هذه الشائعات لا تكف عن الظهور كل فترة.

والفنان محمود ياسين من مواليد 2 يونيو عام 1941، أي أنه يبلغ من العمر حاليا 78 عاما، وهو له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة. ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية؛ تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوارًا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية.