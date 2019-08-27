مخمور يقتحم غرفة وعد في لندن.. تعرف على التفاصيل

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت الفنانة السعودية وعد لموقف مرعب خلال تواجدها في في أحد فنادق العاصمة البريطانية لندن.
وعد روت تفاصيل ما حدث لها، من خلال مقطع فيديو نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنها استيقظت من النوم مفزوعة بسبب قرع رجل مخمور على باب غرفتها بشدة، وقد وصفته بـ “الحيوان والسكران”.
الفنانة السعودية قالت إنها اعتقدت في البداية أن شخصاً، فتظرت من خلف الباب لتجد رجلاً يتحدث الإنجليزية ويعترض على وجودها في الغرفة مدعياً أنها غرفته.
وأضافت أنها حاولت إقناعه بالعكس لكن بلا فائدة، وهو ما دفعها إلى الاتصال بأمن الفندق، مشيرة إلى أنها ارتدت روب النوم واختبأت في الحمام خوفا من أن يقوم الرجل بكسر الباب ويدخل الغرفة، إلى أن تمكن عناصر الأمن من إبعاد هذا الرجل.
وكانت الفنانة السعودية وعد قد نشرت مؤخرا مجموعة صور حديثة لها، ظهرت فيها بلوك جديد منحها إطلالة مختلفة تماما.السعودية أطلت في الصور، التس نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بقصة شعر “رستا”، وذلك بعد أن صبغت شعرها باللون الأصفر.
وعد ظهرت مرتدية ملابس كاجوال، وكانت تمارس التمارين الرياضية في الجيم، وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “واستعداد للسفر عملت شعري كذا لاسشوار ولا رطوبه تفضحنا قعدت ٣ساعات تعمله بس حبيته وش رايكم #وعد”
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