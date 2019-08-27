عصام كاريكا يوضح تطورات أزمته مع المطربة الجزائرية ياسمين نيار

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري عصام كاريكا، تطورات أزمته مع الفنانة الجزائرية ياسمين نيار، والتي أدعت أنه نصب عليها وتحرش بها.

وقال في تصريحات صحفية، إنه حصل على ثلاثة آلاف دولار منها مقابل تقديم لحن أغنية لها.

وأضاف: “المبلغ الذي دفعته مجرد عربون والمتبقي خمسة آلاف دولار، ولذلك لم أسلم لها اللحن لأنها لم تسلمني المبلغ كاملاً “.

وتابع: “المشكلة مازالت قائمة وقد بلغت نقابة المهن الموسيقية بموقفي، فأنا لن اسلم اللحن بدون الحصول على مستحقاتي المالية وهذا حقي”.

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وعن اتهامها بالتحرش بها قال: “قصة مفبركة ليس لها أي أساس من الصحة ولن أرد عليها والحديث فقط عن حقوقي المادية وحقها في اللحن”.

من ناحية أخرى ادعت ياسمين نيار، عن وجود علاقة بينها وبين المنتج المصري محمد السبكي.

وكشف تسريب صوتي أن الفنانة ياسمين نيار، حامل، وتخبر السبكي في ذلك التسجيل الصوتي بحملها وهو الأمر الذي لم يعلق عليه.

وكشفت مصادر مقربة منها أنها تستعد لملاحقة السبكي بقضايا إثبات الزواج، وإجبارها على الإجهاض، قبل أن تغادر مصر وتستقر في سويسرا