رانيا يوسف تثير الجدل برقصة مع مصطفى فهمي وترد على منتقديها.. فيديو وصور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف عاصفة من الجدل بعدما شاركت جمهورها بفيديو لها أثناء قضاء أجازتها الصيفية في الساحل الشمالي.

رانيا ظهرت في الفيديو وهي ترقص بفستان مكشوف من الأعلى، على أغنية «أنا ابن مصر»، وشاركها الرقص الفنان حسين فهمي وزوجته المذيعة فاتن موسى.

الفنانة المصرية تلقت عدد هائل من التعليقات على الفيديو، بسبب ملابسها الملفتة، واكتفت الفنانة بتعليق على الفيديو كتبت فيه: «أنا إنسانطة طبيعية وعادية ومن العادي أن أقضي وقت ممتع مع عائلتي والأصدقاء».

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رانيا يوسف أصبحت واحدة من أكثر الفنانات المثيرات للجدل خلال الشهور الماضية بسبب ملابسها وتصريحاتها الجريئة.

القصة بدأت من مهرجان القاهرة السينمائي عندما ارتدت رانيا فستان بدون بطانة يكشف عن جسدها بجرأة كبيرة، وتعرضت الفنانة للمساءلة القانونية، ولكنها استطاعت أن تثبت حسن نيتها، وواصلت جرأتها بعد ذلك بعدة لوكات مثيرة للجدل.

رانيا تغيبت عن الدراما الرمضانية بعد تأجيل مسلسل «مملكة إبليس»، والذي شارك به غادة عادل، وعدد من النجوم.