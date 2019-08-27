«لوك» شعبي يبرز جمال وجه ابنة مي سليم.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة الأردنية مي سليم محبيها بصورة جديدة تجمعها بابنتها الوحيدة «لي لي»، بدت فيها الأخيرة بـ«لوك» شعبي من التراث المصري.

«لي لي» ظهرت مرتدية «منديل بأوية»، وهي قطعة قماش كانت تربط بها المرأة المصرية شعرها في الحارات الشعبية، حيث حددت طلّة ابنة الفنانة السورية، وجهها بشكل لافت، وأبرزت جمال ملامحها، وقد انهال متابعو الفنانة على الصورة بتعليقات تغزلوا فيها بجمال «لي لي»، مشددين على قوة الشبه بين مي وابنتها.

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يُذكر أن مي سليم انجبت «لي لي» أكتوبر 2011، من زوجها السابق، رجل الأعمال المصري علي الرفاعي الذي انفصلت عنه عام 2012 بعد عامين على الزواج.

من ناحية أخرى، تواصل مي سليم تصوير مسلسلها الجديد «حواديت الشانزليزية» الذي تشارك في بطولته أمام إياد نصار، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم والعمل من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.