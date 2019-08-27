الممثل محمود الليثي يُرزق بطفله الأول.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

رُزق الممثل المصري محمود الليثي بطفله الأول وشارك جمهوره في صور للحظات وصول نجله من داخل المستشفى.

الليثي عاش لحظات ولادة نجله برفقة زوجته، والذي أطلق عليه اسم «يونس»، ونشر الصور عبر حسابه الخاص على «فيس بوك».

الفنان تلقى عدد هائل من تعليقات الجمهور الذي دعا له بالسعادة، وتمنى له النجاح في حياته الزوجية والمهنية.

Advertisements

الليثي فنان كوميدي شارك في عدد من الأعمال الناجحة، وأحبه الجمهور في مسلسل «سابع جار»، والذي شارك به عدد من النجوم.

الفنان الشاب شارك في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «الزوجة رقم 18»، مع حسن الرداد، شيماء سيف، سلوى خطاب، محمود البزاوي، وناهد السباعي.

الليثي حقق نجاح كبير من خلال مسلسل «لا تطفئ الشمس»، وتم استضافته من خلال برنامج منى الشاذلي برفقة زوجته، وقال إنه عاني من الكثير من المشاكل بعد دخوله مجال التمثيل.

زوجة الفنان المصري أكدت أنها لم تمانع ترك زوجها للهندسة من أجل التمثيل، وأنها فخورة بالنجاح الذي حققه.