شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إنتهاء حفل سعيد الأرتيست بمهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى منذ قليل عازف الإيقاع العالمي سعيد الأرتيست من حفله الموسيقى ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في دورته الـ 28، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

يشار أن الدورة الـ 28 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 15 يوماً متصلة حتى الأحد الأول من سبتمبر، ويحييها كوكبة من النجوم هم "مى فاروق، محمد الحلو، محمد محسن، مروة ناجى بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين، على الحجار، هانى شاكر، أحمد جمال، هشام عباس، محمد عدوية، مجد القاسم، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، غالية بن على ( تونس )، تانيا قسيس، دينا الوديدى، الموسيقار عمر خيرت، براس ساوند باند للنفخ والإيقاع، الموسيقار هشام خرما، فريق مسار إجباري، ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق، فرقة أوبرا القاهرة، كايرو باند بقيادة سما سليمان، الشيخ ياسين التهامى، فريق على مر الأجيال، أوركسترا ساوند تراك، أوركسترا النور والأمل، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، محمد حسن وفرقته، فرقة توناكى (ناميبيا)، فريق كايرو ستيبس (مصر - ألمانيا)، فرقة إيقاعات غينيا (غينيا)، فرقة رضا للفنون الشعبية، ويف جاز باند، سداسى شرارة، عازف الإيقاع سعيد الأرتيست، بغدادى بيج باند، المطربة زيزى عادل وفرقتها، منى بوركهارد وفرقتها، فرقة سوهاج للفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة، إلى جانب فرق من دول الهند، الصين، فنزويلا، الجزائر".