شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد عدوية يشعل مهرجان القلعة بأجمل أغانيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم محمد عدوية حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء، والذى يقام حاليا تحت رعاية وزارة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية .

عدوية قدم من خلال الحفل عدد كبير من أغانيه وسط تفاعل كبير من جمهوره وبدأها بأغنية "واحد عاوزة تقربله" وبعدها قدم عدد كبير من الأغاني منها "حبيبي فين ماتكون" و"مش فارقة معايا" ويسلم عليا"و" سيبي روحك وارقصي" و"الطيب أحسن"و"أنا راجع بليل" و" ولاكان الحب عمره باختيارنا" و" بقالو كام يوم" وعددمن أغاني والده المطرب احمد عدوية من ضمنها" يابنت السلطان".

يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية كان ألبوم "سكوت خالص"، الذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 12 أغنية، تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم الشاعر أيمن عز والملحن محمود أنور والموزع نور والعسال وفهد وأحمد العتبانى وشريف بدر، وغيرهم.