شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد برومو فيلم جينيفر لوبيز Hustlers وتعرف على موعد عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراهن النجمة جينيفر لوبيز بكل قوة على فيلمها الجديد Hustlers والذى من المفترض طرحه قريباً وبالتحديد فى شهر سبتمبر المقبل.

لوبيز التي انتهت من جولة غنائية كبيرة سافرت خلالها إلى عدة بلدان على مستوي العالم آخرها مصر التى زارتها للمرة الأولي من المفترض أن يعرض فيلمها يوم الثالث عشر من شهر سبتمبر المقبل خلال دور العرض.

موقع The Hollywood Reporter بدوره توقع أن يكون الفيلم من أنجح أفلام لوبيز الأمر الذى سيظهر خلال اول اسبوع من افتتاحية عرضه بصحبة الأفلام بجانبه.

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