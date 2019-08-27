ليالي الصيفية| دنيا سمير غانم على البحر وغادة عبدالرازق في بالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر.

ونرصد في التقرير التالي صور النجوم في رحالتهم الصيفية:

مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، ظهرت فيها بملابس الصيف على أحد الشواطئ.

منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها عبر حسابها الشخصي في "انستجرام" بصورة من إجازتها الصيفية التي تقضيها في مطروح.

ملك حسن

نشرت الفنانة الشابة ملك حسن، صورة عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، ظهرت فيها بملابس الصيف، أثناء الاستمتاع بالإجازة.

فريال يوسف

نشرت الفنانة فريال يوسف مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، ظهرت فيها بملابس الصيف من أمام البحر، أثناء الاستمتاع بإجازتها في تونس.

Advertisements

غادة عبدالرازق

نشرت الفنانة غادة عبدالرازق، صورة عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أثناء عطلتها الصيفية في بالي بأندونيسيا.

عمر السعيد

نشر الفنان عمر السعيد، صورة عبر حسابه الرسمي في "انستجرام"، من أحد الأماكن الساحلية خلال رحلته في أوروبا.

ريم البارودي

نشرت الفنانة ريم البارودي صورًا عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، ظهرت فيها داخل حمام السباحة، بأحد فنادق القاهرة.

دنيا سمير غانم

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية في "انستجرام"، ظهرت فيها بملابس الصيف من أمام البحر، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

أحمد فريد

نشر الفنان أحمد فريد صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهر فيها بمدينة بودفا في الجبل الأسود، أثناء قضاء عطلته الصيفية.