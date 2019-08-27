حلا شيحة بـ"القبعة" ومايا دياب بإطلالة غريبة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

حلا شيحة

شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها بصورة جديدة لها، ظهرت فيها بـ"جمبسوت" أسود، وقبعة على رأسها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

محمد رجب

نشر الفنان محمد رجب، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وهو يشير بالسلام لجمهوره.

لوجين عمران

نشرت الإعلامية السعودية لوجين عمران، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بالشيختين "موزة و سلامة" آل مانع.

عمرو سلامة

نشر المخرج عمرو سلامة، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

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مايا دياب

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة من أحدث إطلالة لها بأحد البرامج.

أسما شريف منير

نشرت الإعلامية أسما شريف منير، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

رشا مهدي

نشرت الفنانة رشا مهدي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، حازت على إعجاب جمهورها.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

نجلاء بدر

نشرت الفنانة نجلاء بدر، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بمكياج ناعم وإطلالة جذابة.

نداء شرارة

نشرت الفنانة الأردنية نداء شرارة صورة جديدة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها: "أخبرك قلبك أنه يستحق الفرح".