السدحان يعيد نشر مقطع قديم من مسلسل طاش عن الهيئة مع القصبي.. ويتساءل :هل كنّا مبالغين في الطرح

نشر الفنان عبدالله السدحان، تغريدة غامضة برفقة مواطنه الفنان ناصر القصبي حول مسلسل ”طاش ما طاش“، بشأن انتقاداتهم التي طالت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة.

وتساءل ”السدحان“ في تغريدته إن ”كانوا (أي فريق عمل طاش ما طاش) قد بالغوا في انتقاداتهم لرجال هيئة الأمر بالمعروف“.

وانقسم متابعون في الرأي مع ”السدحان“، فمنهم من لامه على طريقة انتقادهم لعمل الهيئة، ومنهم من وجد أن طرحهم كان واقعيًا وصحيحًا.

وعلق الإعلامي محمد الدغريري قائلاً: ”الحقيقة هي حقبة وانتهت في وقتها، والآن نحن نعيش رؤية جديدة تتوافق مع الشريعة ولله الحمد. بالمناسبة ذكرتني وقت كنت شاب في تلك الفترة وكنت جالس مع أصدقائي ومعي العود ومر علينا جيب الهيئة وكسروا العود فوق راسي حفظكم الله“.

أما المغردة ”رنيم“ فقد دافعت عن العمل قائلة: ”لا والله أنه صحيح وأكثر.. لكن بفضل الله ثم محمد بن سلمان قضينا عليهم ولسى باقين نقضي هالمخلوقات هاذي..لان الإنسان قادر يصلح نفسه بنفسه وهو رقيب ع نفسه بعد الله سبحانه مو بشر مثلي مثلهم يطردون وراي ويقولون لي هذا صح وهذا خطأ والحسبه في عهد عمر رضي الله عنه كانت ع السلع فقط“.

بينما انتقد معلق يسمي نفسه ”هلالي مزاجي“ أسلوب طاش ما طاش، وكتب: ”حياك الله أستاذنا الغالي عبدالله ردًا على سؤالك نعم كنتم مبالغين في هذا المقطع لم تصل لهذه الدرجة النصيحة سابقًا لم تصل للتعدي والضرب ولكن المأخذ عليكم ما قدم من عمل بهذا الموضوع لم يكن بالطريقة الصحيحة لإبراز الموضوع“.