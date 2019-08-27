شاهد.. حلا شيحة ترتدي "قبعة شيف".. وتظهر بـ"إطلالة غريبة"

نشرت الفنانة حلا شيحة عبر صفحتها الشخصية على موقع "انستجرام" صورة جديدة بإطلالة غريبة.

وظهرت شيحة، بـ "جامب سوت أسود مطرز بالورد الأبيض"، لكن الغريب أنها "ارتدت قبعة كبيرة جدًا باللون البيج تشبه قبعة الشيف" ولكنها بمقاس كبير جدًا. باللون البيج تشبه قبعة الشيف" ولكنها بمقاس كبير جدًا.

والتقطت الفنانة الصورة وهي جالسة وتنظر إلى الأعلى وظهرت بمكياج خفيف بلون بشرتها الطبيعي. شاهد الصورة..

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