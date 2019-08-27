بالفيديو.. دينيو يطرح أحدث أغانيه "حفلة"

طرح الفنان دينيو أحدث أغانيه بعنوان "حفلة"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهو من كلمات وألحان دينيو.

يذكر أن مطرب الراب دينيو طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "اتعودت أعيش من غيرك"، وهي من كلماته،

و ألحانه، كما يشاركه في الغناء الفنان بلاك، وحققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا، وذلك منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.