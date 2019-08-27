شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا فى نيويورك بدون نيك جوناس مرتديه ملابس سعرها 1600 دولار أمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا مدينة نيويورك بمفردها بدون زوجها نيك جوناس، حيث التقطت عدسات مصوري " البابارتزي " عدة صور لبريانكا ذات الـ ( 37 عام ) خلال تواجدها في مطار جون كيندي الدولى. ظهرت بريانكا شوبرا التي اعتادت ان تخطف انظار المعنيين بالأزياء و الموضة ، و هي مرتديه " JUMPSUIT " متداخل الالوان حمل إمضاء دار أزياء " St. John " ووصل سعر التصميم الي 1600 دولار امريكي، كما ارتديت حذاء ذو كعب عالي باللون الاسود و ذلك لكي يكمل أناقتها و رقي إطلالتها. Advertisements

بريانكا شوبرا (2)

بريانكا شوبرا (3)

بريانكا شوبرا (1)

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