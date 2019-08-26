كتب امير فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2019 11:54 مساءً - شاركت النجمة نانسي عجرم متابعيها عبر خاصية “الستوريز” على تطبيق انستغرام بصور لها مع طفلتها الصغيرة ليا. وظهرت النجمة اللبنانية في الصور وهي تحمل طفلتها الشقراء، وتحرص على اخفاء وجهها واكتفت بتصوير شعرها وملابسها من الخلف وكتبت عليها: “صباح البراءة”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تنشر صوراً جديدة لطفلتها الصغيرة وتقول: “صباح البراءة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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