نانسي عجرم تتزين بسحر الأمومة في لقطات خاصة جداً مع رضيعتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم في صور جديدة تجمعها بابنتها الثالثة «ليا»، تخلت فيها تماماً عن النجومية، واكتفت بسحر الأمومة.

نانسي بدت في الصور بلا ماكياج ولا شعر مصفف، بينما احتضنت رضيعتها في لقطات تفوح حناناً، وعكست حرص النجمة اللبنانية على الاستمتاع بأمومتها كامرأة عادية بعيداً عن أضواء الشهرة والنجومية.

Advertisements

يُذكر أن نانسي عجرم رُزقت فبراير الماضي بـ«ليا» من زوجها طبيب الأسنان فادي هاشم، وهي الابنة الثالثة للزوجين، حيث انجبت نانسي ابنتهما الأولى «ميلا» يوم 16 مايو 2009، والثانية «إيلا» يوم 23 أبريل 2011.

من ناحية أخرى، كانت أغنية «راجل وابن راجل» آخر ما طرحته النجمة اللبنانية، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان وليد سعد، توزيع أحمد عادل، والكليب من إخراج بتول عرفة، وقد اهدته نانسي للشعب المصري بالتزامن مع التصويت على التعديلات الدستورية الأخيرة في مصر