محمد رمضان ينشر كواليس حفلته بـ"استاد" القاهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الممثل المصري محمد رمضان، أنه سيحيي حفلاً ضخماً في "استاد" القاهرة.

ونشر رمضان، عبر حسابه على موقع "أنستقرام"، مقطع فيديو من بروفات الحفل، وكتب عليها: "إن شاء الله أقوى حفلة في مصر في استاد القاهرة الدولي قريبا، ثقة في الله نجاح".





وكان الممثل المصري أثار جدلاً في حفله الأخير الذي نُظِّم، مساء الجمعة، حيث قدّم فقرات استعراضية بقميص شفاف أبرز تفاصيل جسمه، ما جعل عدداً من نشطاء مواقع التواصل يشنون هجوماً عليه مطالبين بعدم منحه ترخيصاً للغناء.

يُذكَر أن محمد رمضان يشارك ضمن فيلم "الكنز2 " الذي طرح في موسم عيد الأضحى، وقد تصدّر سباق أفلام العيد كل من "الفيل الأزرق 2 " بطولة كريم عبدالعزيز، و"أولاد رزق2" بطولة أحمد عز.