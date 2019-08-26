للمرة الثالثة.. رامي مالك يعتذر لـ"الجونة السينمائي"

كشف المؤتمر الصحفي، الذي أقيم، الإثنين، تفاصيل الدورة الـ3 لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، والذي يعقد خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر/أيلول المقبل بمدينة الغردقة المصرية.





انتشال التميمي، مدير المهرجان قال إن هذه الدورة ستشهد عرض مجموعة من أبرز الأفلام التي سبق وعرضت في مهرجانات عالمية مثل كان وتورنتو، موضحا أن مهرجان الجونة السينمائي هو المهرجان الوحيد في المنطقة الذي ستكون عروضه العربية كلها عروض أولى.





وأكدت الفنانة بشرى، مدير عمليات المهرجان عدم حضور الفنان المصري العالمي رامي مالك كما كان متوقعا، لانشغاله بتصوير فيلم "جيمس بوند" الجديد في بريطانيا، لافتة إلى أن إدارة المهرجان وجهت له الدعوة في الدورتين السابقتين إلا أنه في كل مرة يكون مشغولا بتصوير أحد الأفلام.





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ومن الأفلام العربية المعروضة بالمهرجان الفيلم السوداني الحاصل على دعم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عبر "صندوق ستيب" والذي يحمل عنوان "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبوالعلا ليكون عرض الفيلم الأول أفريقيا في "الجونة" على أن يعرض بعد ذلك مباشرة في نادي السينما الإفريقية بدار الأوبرا المصرية في عرض خاص.





وكشف المؤتمر الصحفي أيضا عن العرض العالمي الأول لفيلم "لما بنتولد" في قسم "أفلام خارج المسابقة"، وهو آخر سيناريو للكاتبة المصرية الراحلة نادين شمس، وإخراج تامر عزت في ثاني تجاربه الإخراجية الروائية الطويلة بعد فيلمه الروائي الأول "الطريق الدائري"، وهو بطولة عمرو عابد، وسلمى حسن، والمطرب أمير عيد عضو فرقة "كايروكي" في أول مشاركة سينمائية له، وحنان سليمان وسامح الصريطي.





حضر المؤتمر الصحفي كل من المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة، والمهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، خالد بشارة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم، وبشرى رزة مدير عمليات مهرجان الجونة، وعمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، وانتشال التميمي مدير المهرجان، كما حضر من نجوم الفن أمير رمسيس، ويسري نصرالله، ومروان حامد، وبشير الديك.





يذكر ان إدارة مهرجان الجونة السينمائي أعلنت خلال المؤتمر تكريم الممثل المصري محمد هنيدي والمخرجة الفلسطينية مي مصري خلال فعاليات نسخته الـ3 التي تُقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر/أيلول، بمنحهما جائزة الإنجاز الإبداعي.