درع تذكاري للدكتور هراتش تقديرًا لعطاءاته

هو ليس طبيبًا عاديًا بل هو انسان فوق العادي يستطيع وبلحظة ان يجعلك في حالة من السعادة وكأنك تطير في السماء، نجاحات متتالية لا تشبه بعضها استطاع من خلالها الدكتور هراتش ان يرفع اسم لبنان عاليا واليوم وبعد نجاح مهرجان الزمن الجميل وبدورته الرابعة قرر اهل الاعلام وفي مقّدمتهم رئيس تحرير موقع خبر عاجل وبإسم المئات من حول العالم توثيق هذه المبادرة و تقديم درعًا تقديريًا له في سهرة خاصة جمعت اهل الاعلام والفن داخل مطعم جاردان دامور عاليه.

على المسرح وجّه الاعلامي ورئيس تحرير الموقع السيد زكريا فحام كلمة من القلب لهذه الشخصية داعيًا ان يعتلي المسرح وان يتوّجه ايضًا المايسترو احسان المنذر لتقديم الدرع التذكاري الذي سيبقى بصمة عز وفخر لكل لبناني.

الاحتفالية لم تنته بل قّدمت النجمة رزان وصلة غنائية عبرّت بها وعلى طريقتها الخاصة على حجم احترامها وحبّها لهذا الانسان المعطاء والذي يزرع البسمة على اوجه الكبار والصغار.