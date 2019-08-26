""الخليج 365"" ترصد تفاصيل أفلام المسابقة الرسمية بمهرجان الجونة

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""الخليج 365"" من القاهرة: كشفت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة التي تقام خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر عن تفاصيل مسابقات المهرجان التي احتفظت بنفس طابع الدورات السابقة.

وسيُكرّم المهرجان بنسخته الجديدة الفنان محمد هنيدي والمخرجة والمنتجة الفلسطينية مي المصري، فيما ينتظر المهرجان قرار الفنان ذي الأصول المصرية رامي مالك الحائز على جائزة الأوسكار العام الحالي لجهة المشاركة، بينما أكد الفنان مينا مسعود حضوره لفعاليات المهرجان.

ويقوم ‬برنامج ‬المهرجان على ‬ثلاثة ‬مسابقات ‬رسمية هي "مسابقة ‬الأفلام ‬الروائية ‬الطويلة، ‬ومسابقة ‬الأفلام ‬الوثائقية ‬الطويلة، ‬ومسابقة ‬الأفلام ‬القصيرة"، ‬والبرنامج ‬الرسمي ‬خارج ‬المسابقة، ‬بالإضافة ‬إلى ‬البرنامج ‬الخاص. فيما يعرض ‬المهرجان ‬نحو ‬80 ‬فيلمًا، ‬من ‬أهم ‬وأحدث ‬الإنتاجات ‬العربية ‬والدولية، ‬وتصل ‬قيمة ‬الجوائز ‬المقدمة ‬إلى ‬224 ‬ألف ‬دولار ‬أميركي، ‬إضافةً ‬إلى ‬الجوائز ‬العينية وهي "جائزة ‬نجمة ‬الجونة، ‬والشهادات المُقدمة" ‬إلى ‬الفائزين ‬في ‬المسابقات ‬المتنافسة.

ويقدّم ‬المهرجان، ‬الدورة ‬الثالثة ‬من ‬منصة ‬الجونة ‬السينمائية، ‬وهي ‬فعالية ‬موجهة ‬لصناعة ‬السينما، ‬لغرض ‬دعم ‬وتَمكيِن ‬صنّاع ‬الأفلام ‬العرب، ‬ومساعدتهم ‬على ‬إيجاد ‬الدعم ‬المالي، ‬والفني ‬من ‬خبراء ‬الصناعة ‬العرب ‬والدوليين. وتمنح ‬المنصة ‬جوائز ‬قدرها ‬175 ‬ألف ‬دولار ‬أميركي، ‬للمشاريع ‬الفائزة ‬في ‬مرحلة ‬التطوير، ‬والأفلام ‬الفائزة ‬في ‬مرحلة ‬ما ‬بعد ‬الإنتاج. ‬وتُمنح ‬الجوائز ‬من ‬قِبل ‬مهرجان ‬الجونة ‬السينمائي ‬ورعاته ‬وشركائه.‬

أما تفاصيل الافلام المشاركة في المسابقة الدولية وقصصها فهي كالتالي:

1982للمخرج وليد ‬مؤنس | ‬لبنان، ‬الولايات ‬المُتحدة ‬الأميركية، ‬النرويج | ‬2019 | ‬العربية، ‬الإنجليزية | ‬100 د

في ‬صيف ‬عام ‬1982، ‬وبينما ‬كانت ‬الامتحانات ‬النهائية ‬تجري ‬بسلاسة ‬في ‬مدرسة ‬آمنة ‬متوارية ‬في ‬رحاب ‬الجبال ‬المُطلة ‬على ‬بيروت، ‬ينوي ‬وسام، ‬الصبي ‬البالغ ‬من ‬العمر ‬11 ‬عامًا، ‬البوح ‬لزميلته ‬في ‬الصف ‬جوانا ‬بمدى ‬حبه ‬لها. ‬وبينما ‬يتطلع ‬وسام ‬للتعبير ‬عن ‬مكنون ‬ذاته، ‬تتعرض ‬البلاد ‬لهجوم ‬جويّ ‬يطال ‬سماء ‬بيروت، ‬وتُعلّق ‬الدراسة ‬على ‬إثره، ‬ويتعكر ‬صفو ‬اليوم. ‬وبسبب ‬إدراك ‬وسام ‬أنه ‬لا ‬يمكن ‬معرفة ‬ما ‬تخبأه ‬الأيام، ‬يزداد ‬تصميمه ‬أكثر ‬فأكثر. ‬تحكي ‬قصة ‬الحب ‬هذه، ‬التي ‬تحتل ‬الحرب ‬خلفيتها، ‬عن ‬يوم ‬خالد ‬في ‬ذاكرة ‬الأطفال.‬

الأب ‬من إخراج كريستينا ‬جروزيفا، و‬بيتر ‬فالجانوف | ‬بلغاريا، ‬اليونان | ‬2019 | ‬البلغارية | ‬87 د

بعد ‬فقدانه ‬لزوجته، ‬يصدق ‬فاسيل، ‬ادعاءات ‬جارته، ‬التي ‬تخبره ‬أن ‬الزوجة ‬الراحلة ‬تحادثها ‬عن ‬طريق ‬الهاتف. ‬وبسبب ‬إيمانه ‬بالقوى ‬الخارقة ‬للطبيعة، ‬يطلب ‬فاسيل ‬مساعدة ‬وسيط ‬روحاني ‬محترف، ‬للتواصل ‬مع ‬زوجته، ‬رغم ‬محاولات ‬ابنه ‬الكثيرة ‬لإيقافه ‬عن ‬مثل ‬هذه ‬الأفعال. ‬فاز ‬الفيلم ‬بجائزة ‬الكرة ‬الكريستالية، ‬في ‬الدورة ‬الـ54 ‬لمهرجان ‬كارلوفي ‬فاري ‬السينمائي، ‬وهو ‬دراما ‬عائلية ‬حميمية، ‬تتعلق ‬بالتحديات ‬التي ‬تخص ‬التواصل ‬مع ‬الأقرب ‬إلينا ‬في ‬الحياة.‬

آدم للمخرجة مريم ‬توزاني | ‬المغرب، ‬فرنسا | ‬2019 | ‬العربية | ‬98 د

تعيش ‬عبلة ‬مع ‬ابنتها ‬الصغيرة ‬وردة، ‬وتُدير ‬مخبزًا ‬بسيطًا ‬من ‬منزلها، ‬في ‬مدينة ‬الدار ‬البيضاء ‬المغرب. ‬تطرق ‬سامية، ‬الحامل ‬الباحثة ‬عن ‬عمل ‬ومأوى ‬باب ‬عبلة ‬في ‬أحد ‬الأيام. ‬تستضيفها ‬عبلة، ‬رغم ‬حذرها ‬من ‬الغرباء. ‬يشتبك ‬فيلم ‬«‬آدم»‬ ‬مع ‬المُحرمات ‬المجتمعية ‬في ‬العالم ‬العربي، ‬من ‬خلال ‬تصوير ‬عاطفي ‬مؤثر ‬لإمرأتين، ‬يظهر ‬من ‬خلال ‬التمثيل ‬الرائع ‬للبنى ‬أزبال (‬عبلة)‬، ‬ونسرين ‬الراضي (‬سامية) ‬بإدارة ‬بارعة ‬للمخرجة ‬مريم ‬توزاني، ‬في ‬فيلمها ‬الروائي ‬الطويل ‬الأول.‬

أغنية ‬بلا ‬عنوان من إخراج ميلينا ‬ليون | ‬بيرو، ‬إسبانيا، ‬الولايات ‬المتحدة ‬الأميركية | ‬2019 | ‬الكيشوا، ‬الإسبانية | ‬97 د

يُصَور ‬هذا ‬الفيلم، ‬المبني ‬على ‬قصة ‬حقيقية، ‬عمليات ‬تهريب ‬الأطفال ‬البيروفيانيين ‬المُفجعة، ‬عبر ‬تتبعه ‬رحلة ‬بحث ‬الموسيقية ‬الشابة ‬جيورجينا، ‬عن ‬طفلتها ‬حديثة ‬الولادة، ‬التي ‬تم ‬اختطافها ‬من ‬عيادة ‬إنجاب ‬وهمية ‬في ‬العاصمة ‬ليما. ‬يقودها ‬بحثها ‬اليائس، ‬إلى ‬مقر ‬جريدة ‬صحافية ‬كبيرة، ‬حيث ‬تلتقي ‬هناك ‬بيدرو ‬كامبوس، ‬الصحفي ‬الذي ‬يعيش ‬حالة ‬من ‬الوحدة. ‬بدافع ‬التعاطف ‬يستكمل ‬معها ‬رحلة ‬البحث ‬عن ‬طفلتها.‬

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بابيشا من إخراج مونية ‬مدور | ‬الجزائر، ‬فرنسا، ‬بلجيكا | ‬2019 | ‬العربية ‬الجزائرية، ‬الفرنسية | ‬105 د

في ‬تسعينيات ‬الجزائر، ‬تمتلك ‬نجمة ‬البالغة ‬من ‬العمر ‬18 ‬عامًا، ‬شغفًا ‬بتصميم ‬الأزياء ‬والموضة. ‬لا ‬تسمح ‬نجمة ‬للأحداث ‬المأساوية ‬للحرب ‬الأهلية ‬في ‬بلادها أن ‬تؤثر ‬على ‬اختبارها ‬حياة ‬الشباب ‬الطبيعية، ‬فتستمتع ‬بالخروج ‬في ‬الليالي ‬مع ‬صديقتها ‬وسيلة. ‬وبينما ‬يزداد ‬المناخ ‬الاجتماعي ‬تحفظًا، ‬تأبى ‬نجمة ‬الانصياع ‬لقائمة ‬الممنوعات ‬الجديدة ‬المفروضة ‬من ‬قِبل ‬المتطرفين، ‬وتقرر ‬أن ‬تحارب ‬من ‬أجل ‬استقلالها ‬الشخصي ‬من ‬خلال ‬التخطيط ‬لعرض ‬أزياء.‬

حلم ‬نورا من إخراج هند ‬بوجمعة | ‬تونس، ‬فرنسا، ‬بلجيكا | ‬2019 | ‬العربية، ‬الفرنسية | ‬90 د

بينما ‬يقضي ‬زوجها ‬سفيان، ‬مدة ‬عقوبته ‬في ‬السجن، ‬تعمل ‬نورا، ‬وهي ‬أم ‬لثلاثة ‬أطفال، ‬في ‬محل ‬تنظيف ‬ملابس ‬تدبر ‬به ‬عيشها. ‬تقابل ‬الأسعد، ‬الذي ‬يصبح، ‬حب ‬حياتها، ‬معه ‬تغيرت ‬نظرتها ‬للحياة ‬بشكلٍ ‬كامل. ‬خلال ‬انتظارها ‬الحصول ‬على ‬الطلاق، ‬وقبل ‬أيام ‬قليلة ‬من ‬الموافقة ‬على ‬الطلب، ‬يتعرّض ‬حلمها ‬مع ‬الأسعد، ‬للخطر، ‬مع ‬إعلان ‬إطلاق ‬سراح ‬سفيان ‬الوشيك. ف‬تزداد ‬الأحداث ‬تعقيدًا ‬عندما ‬يقرر ‬الحبيبان ‬الهروب ‬بعيدًا.‬

ستموت ‬في ‬العشرين من إخراج أمجد ‬أبو ‬العلا | ‬السودان، ‬مصر، ‬فرنسا، ‬ألمانيا، ‬النرويج | ‬2019 | ‬العربية | ‬103 د

في ‬قرية ‬سودانية، ‬يولد ‬مُزمل، ‬بعد ‬أعوام ‬من ‬الانتظار، ‬ملعونًا ‬بنبوءة ‬الدرويش ‬التي ‬تفيد ‬بموته ‬عند ‬بلوغه ‬سن ‬العشرين. ‬يَكبَر ‬مُزمل، ‬وسط ‬نظرات ‬الشفقة، ‬التي ‬تجعله ‬يشعر ‬بأنه ‬ميت ‬بالفعل، ‬إلى ‬حين ‬ظهور ‬المصور ‬السينمائي ‬سليمان ‬في ‬حياته. ‬يبدأ ‬مُزمل ‬برؤية ‬العالم ‬بشكلٍ ‬مغاير، ‬بعد ‬ما ‬شاهده ‬من ‬تسجيلات ‬عبر ‬جهاز ‬عرض ‬الأفلام ‬السينمائية ‬القديم ‬الخاص ‬بسليمان. ‬لكن ‬وبعد ‬العديد ‬من ‬الانكسارات ‬التي ‬طالته ‬ومنها ‬افتقاده ‬لأبيه، ‬يبلغ ‬مُزمل ‬عيد ‬ميلاده ‬العشرين، ‬ويواجه ‬حيرته ‬بين ‬اختيار ‬الموت ‬وبين ‬ركوبه ‬الحافلة ‬التي ‬تنقله ‬إلى ‬عالم ‬يتلهف ‬لمعرفته.‬

سيدة النيل من إخراج عتيق ‬رحيمي | ‬فرنسا، ‬بلجيكا، ‬رواندا | ‬2019 | ‬الفرنسية، ‬الكينيارواندية | ‬93 د

ينتقي ‬هذا ‬الفيلم ‬أحداثًا ‬من ‬رواية ‬للكاتبة ‬الرواندية ‬سكولاستيك ‬موكاسونجا، ‬وقعت ‬في ‬مدرسة ‬كاثوليكية ‬داخلية، ‬عام ‬1973. ‬تلك ‬المدرسة ‬الرواندية ‬المرموقة ‬والمعزولة ‬تشمل ‬خليطًا ‬عرقيًا ‬من ‬البنات، ‬أغلبيتهم ‬من ‬قبيلة ‬«‬الهوتو»‬، ‬مقابل ‬10 ‬بالمائة ‬فقط ‬من ‬قبيلة ‬«‬التوتسي»‬. ‬وبينما ‬يتم ‬تأسيسهم ‬جميعًا ‬ليشكلوا ‬النخبة ‬الرواندية، ‬تبدأ ‬الاختلافات ‬العنصرية ‬الكامنة ‬في ‬الظهور ‬على ‬السطح، ‬في ‬المدرسة، ‬والمجتمع ‬على ‬وجه ‬السواء. علماً أن هذا ‬الفيلم سيفتتح ‬الدورة ‬الـ44 ‬لمهرجان ‬تورنتو ‬السينمائي ‬الدولي.‬

عيد ‬القربان ‬من إخراج يان ‬كوماسا | ‬بولندا، ‬فرنسا | ‬2019 | ‬البولندية | ‬116 ‬د

يختبر ‬دانيال، ‬البالغ ‬من ‬العمر ‬20 ‬عامًا ‬تجربة ‬روحية، ‬أثناء ‬إقامته ‬في ‬سجن ‬للأحداث. ‬أراد ‬أن ‬يصبح ‬كاهنًا، ‬لكن ‬سجله ‬الإجرامي ‬يقف ‬حائًلا ‬أمام ‬تحقيق ‬حلمه، ‬ويجعل ‬الأمر ‬مستحيلًا. ‬وعندما ‬يتم ‬إرساله ‬إلى ‬قرية ‬صغيرة ‬ليعمل ‬في ‬ورشة ‬نجارة، ‬يرتدي ‬زي ‬الكهنة، ‬الأمر ‬الذي ‬يوصله ‬إلى ‬قيادة ‬الأبرشية ‬المحلية ‬بالصدفة. ‬وبسبب ‬الأحداث ‬التراجيدية ‬التي ‬اختبرها ‬ذلك ‬المجتمع ‬المحلي، ‬وطلبه ‬للخلاص، ‬يرى ‬في ‬وصول ‬الكاهن ‬الشاب ‬فرصة ‬ذهبية ‬لتحقيق ‬السلام.‬

الفتاة ‬ذات ‬السِوار ‬من إخراج ستيفان ‬ديموستيه | ‬فرنسا | ‬2019 | ‬الفرنسية | ‬95 د

يتم ‬اتهام ‬ليز ‬الفتاة ‬البالغة ‬من ‬العمر ‬16 ‬عامًا، ‬بقتل ‬أعز ‬أصدقائها، ‬في ‬حادثة ‬وقعت ‬منذ ‬عامين ‬سابقين ‬على ‬أحداث ‬الفيلم. ‬أُسرتها ‬تدعمها ‬بقوة، ‬ولكن ‬منذ ‬نقل ‬الأمر ‬إلى ‬قاعة ‬المحكمة، ‬تبدأ ‬أسرار ‬حياتها ‬الخفية ‬في ‬التفشي. ‬الفيلم ‬محاولة ‬لتصوير ‬اللغز ‬المُتَمثل ‬في ‬قلة ‬خبرة ‬الأجيال ‬الشابة، ‬ومن ‬خلاله ‬يضرب ‬«‬الفتاة ‬ذات ‬السِوار»‬ ‬على ‬وتر ‬القضايا ‬الشائكة ‬للاختلاف ‬بين ‬الأجيال، ‬ويطرح ‬في ‬دراما ‬قاعة ‬محكمة ‬مُذهلة ‬سؤالًا ‬مُفزعًا: ‬هل ‬نحن ‬حقًا ‬نعرف ‬أحبابنا؟

لارا ‬من إخراج يان ‬ـ ‬أوليه ‬جريستر | ‬ألمانيا | ‬2019 | ‬الألمانية | ‬96 د

يحلّ ‬عيد ‬ميلاد ‬لارا ‬الـ60، ‬في ‬نفس ‬اليوم ‬الذي ‬يشترك ‬فيه ‬ابنها ‬فيكتور، ‬عازف ‬البيانو ‬المحترف، ‬في ‬إحياء ‬حفلة ‬موسيقية ‬هامة ‬للغاية. ‬الأم ‬المتسلطة ‬على ‬ابنها ‬خططت ‬له ‬مسيرته ‬الموسيقية ‬بأكملها، ‬ولكنه ‬غائب ‬منذ ‬أسابيع، ‬ولا ‬شيء ‬يشير ‬إلى ‬أن ‬وجودها ‬في ‬الحفل، ‬أمر ‬مرغوب ‬فيه. ‬تتصاعد ‬الأحداث ‬لتكتشف ‬لارا ‬أن ‬فيكتور ‬قد ‬فر ‬من ‬قبضتها ‬بهذا ‬الحفل. ‬فاز ‬الفيلم ‬بجوائز ‬عدة ‬في ‬الدورة ‬الـ54 ‬لمهرجان ‬كارلوفي ‬فاري ‬السينمائي ‬الدولي، ‬منها ‬جائزة ‬لجنة ‬التحكيم ‬الخاصة، ‬وجائزة ‬موهبة ‬السينما ‬الألمانية ‬الجديدة ‬لأفضل ‬مخرج، ‬إضافة ‬إلى ‬جائزة ‬الاتحاد ‬الدولي ‬لنقاد ‬السينما (‬فيبريسي) ‬في ‬الدورة ‬الـ37 ‬لمهرجان ‬ميونيخ ‬السينمائي ‬الدولي.‬

المرأة ‬الباكية ‬من إخراج خايرو ‬بوستامانتي | ‬جواتيمالا، ‬فرنسا | ‬2019 | ‬الإسبانية، ‬المايا ‬كتشيكل، ‬المايا ‬إكسيل | ‬97 د

إنريكي ‬جنرال ‬متقاعد، ‬أشرف ‬على ‬المذبحة ‬الجماعية ‬التي ‬وقعت ‬في ‬غواتيمالا ‬منذ ‬30 ‬عامًا، ‬وهو ‬الآن ‬يلقى ‬جزاءه ‬بقضية ‬جنائية ‬غامضة. ‬يؤمن ‬الجنرال ‬أن ‬روح ‬«‬المرأة ‬الباكية»‬ ‬قد ‬تم ‬إطلاق ‬سراحها ‬لتجوب ‬العالم ‬كروح ‬هائمة ‬وسط ‬الأحياء. ‬يسمعها ‬وهي ‬تنتحب ‬ليلًا، ‬فيما ‬تؤمن ‬زوجته ‬وابنته ‬بأنه ‬يعاني ‬من ‬نوبات ‬مرض ‬«‬الديمنتشيا»‬ ‬المتعلق ‬بالزهايمر. ‬الفيلم ‬مبني ‬على ‬أسطورة ‬أمريكية - ‬لاتينية ‬كلاسيكية، ‬ويُعرض ‬عالميًا ‬لأول ‬مرة ‬في ‬الدورة ‬الـ16 ‬لـ«أيام ‬فينيسيا»‬.‬