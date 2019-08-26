هل يلجأ جاستين بيبر لدروس رقص استعدادا لحفل زفافه على هايلى بالدوين؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع النجم العالمي جاستين بيبر ضحية إحدى الشائعات ، و ذلك بعد أن انتشرت عدد من التقارير التي تؤكد أن جاستين يخضع دروس الرقص وذلك لحفل زفافه علي السوبر موديل الشهيرة هايل بالدوين، وحسب موقع " جوسيب كوب " فإن هايلي أكدت بنفسها أن زوجها لم يكن يتعلم الرقص من أجل حفل الزفاف وكل ما يتردد ما هو إلا شائعة.
بدأت الشائعة بنشر أحد محبى و معجبي جاستين بيبر وهايلي بالدوين على حسابه الخاص بموقع "Instagram" إن المغنى كان يتردد على أحد الاستوديوهات ويبدو أنه يتواجد هناك من أجل دروس الرقص استعدادا لحفل الزفافه " ، و الاستوديو متخصص في مجموعة متنوعة من أنماط الرقص.
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