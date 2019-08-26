شكرا لقرائتكم خبر عن "يوسف الراوى".. هكذا يظهر محمد إمام فى فيلمه "لص بغداد".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم محمد إمام عن الشخصية التى يقدمها فى فيلم "لص بغداد"، المقرر طرحه بدور العرض الفترة المقبلة، من إنتاج سينرجى فيلمز، حيث يجسد شخصية مختلفة ومميزة تدعى "يوسف الراوى" هو رجل يبحث عن كنز مفقود فى مغامرة كوميدية، كما يتضمن الفيلم مشاهد أكشن عنيفة وخطرة ، كما أزاح إمام الستار عن اللوك الجديد الذى سيظهر من خلاله فى أحداث الفيلم.

وفى سياق متصل، أنتهى فريق العمل من تصوير عدة مشاهد داخل "نايت كلوب" جمعت بين إمام وفتحى عبد الوهاب وأمينة خليل فى الزمالك، وانتهت أسرة الفيلم من تصوير نصف مشاهد العمل حتى الآن، ومن المقرر أن يستأنف التصوير يوم 10 سبتمبر المقبل على أقصى تقدير.



محمد امام

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.

تجدر الإشارة أن محمد امام قدم مسلسل "هوجان" فى شهر رمضان الماضى، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه، وشارك فى بطولته رياض الخولى، كريم محمود عبد العزيز، أوس أوس، صلاح عبد الله، عايدة رياض، وعدد آخر من النجوم، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وإنتاج سينرجى .