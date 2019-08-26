شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى ومحمد محسن يكشفان عن وجه ابنتهما دهب للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغلت الفنانة هبة مجدى توقف عرض مسرحية الملك لير، فى الأيام الماضية للحصول على أول إجازة لها منذ بدء الصيف حيث انشغلت بعرض المسرحية فى العيد وبعدها سافرت للعرض فى السعودية وبعد ذلك استأنف العرض فى عيد الأضحى.

وسافرت هبة بصحبة زوجها الفنان محمد محسن إلى إحدى المدن الساحلية من أجل قضاء بعض الوقت والاستماع بأجواء الصيف، وشاركت هبة متابعيها على إنستجرام بصورة لها مع محمد محسن وابنتهما وكشفت الصورة عن وجه "دهب" للمرة الأولى منذ ولادتها قبل عامين ونصف حيث تحرص هبة دائمًا على عدم إظهارها فى أى صور

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وتعود هبة لعرض "الملك لير" يومى الخميس والجمعة المقبلين حيث تشارك فى البطولة الى جانب يحيى الفخرانى ورانيا فريد شوقى، ريهام عبد الغفور، نضال الشافعى، ثراء جبيل، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، أحمد عزمى، محمد فهيم، أيمن الشيوى، تامر كرم والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلوانى وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت وإخراج تامر كرم.