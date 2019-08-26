شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو يتبرع بـ5 ملايين دولار لإنقاذ غابات الأمازون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت Earth Alliance، وهى مبادرة بيئية يدعمها الممثل العالمى ليوناردو دي كابريو، مبلغ 5 ملايين دولار للمحافظة على غابة الأمازون المطيرة فى أعقاب تصاعد حرائق الغابات.

ويعمل صندوق الطوارئ التابع لشركة Amazon Forest Fund لدعم الشركاء المحليين ومجتمعات السكان الأصليين في جهودهم لحماية الأشجار والحيوانات داخل منطقة الأمازون، ومن المقررالتبرع بالأموال لخمس منظمات محلية هي: Instituto Associacao Floresta Protegida (Kayapo) ، ومنظمات السكان الأصليين في منطقة mazon (COIAB) ، و Instituto Kabu (Kayapo) ، و Instituto Raoni (Kayapo) و Instituto Socioambiental (ISA).

وكان قد نشر ليوناردو دي كابريو صورة على حسابه الرسمي والخاص على موقع الصور إنستجرام صورة للـ غابة.



ليوناردو دي كابريو

وتأسست Earth Alliance في يوليو من قِبل دي كابريو ولوريان باول جوبز وبريان شيث، وهى منظمة معنية بتغير المناخ يقودها فريق إدارة مستقل من العلماء وحماة البيئة، تعمل على حماية النظم الإيكولوجية والحياة البرية، وضمان العدالة المناخية، ودعم الطاقة المتجددة وتأمين حقوق السكان الأصليين، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".