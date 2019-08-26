شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة تمثيل على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، بالتعاون مع مركز الحرية للإبداع، تنظيم ورشة لدراسة التمثيل يديرها الفنان د.علاء قوقة من 5 إلى 12 أكتوبر المقبل بمركز الحرية للإبداع، ويشرف د.وليد قانوش مدير المركز.

يشار إلى أن المهرجان يقام خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر برئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وتحت إشراف وزارة الثقافة، ود.عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.