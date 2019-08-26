شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة تمثيل على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر
يشار إلى أن المهرجان يقام خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر برئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وتحت إشراف وزارة الثقافة، ود.عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.
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