شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة ولطيفة وتامر ورامى صبرى يقدمون شعراء وملحنين جدد فى ألبومات 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون عدد من المطربين بألبومتهم الجديدة في 2019، بمشاركة عدد من الشعراء والملحنين لأول مرة في خلال عدد من أغنيات مختلفة بألبوم، وفي السطور التالية يرصد"الخليج 365" أشهر مطربين يتعاون مع الشعراء والملحنين لأول مرة في ألبوماتهم.

رامى صبرى:

تعاونت الشاعرة الغنائى هالة على مع رامى صبرى في ألبوم جديد يحمل اسم فارق معاك، من خلال أغنية "أنا بابا" وهى من ألحان عزيز الشافعى، توزيع جلال الحمداوى.

هيثم شاكر :

يتعاون المطرب هيثم شاكر في ألبوم الجديد يحمل اسم "معرفة قديمة"، مع الشاعر محمد القاياتي لأول مرة فى أغنية تحمل اسم "كنت مداويني" وهى من ألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم.

لطيفة:

يتعاون لأول مرة الملحن محمود أنور، مع الفنانة التونسية لطيفة، فى ألبومها الجديد، بأغنية "مابكرهوش"، من كلمات حسام سعيد، توزيع تيام طارق، ومكساج ياسر أنور.

كريم محسن:

كما يتعاون مع المطرب كريم محسن مع الشاعر حسام سعيد بألبوم جديد من خلال 4 أغنيات وهما "تاتا تاتا" كلمات حسام سعيد ولحن كريم محسن وتوزيع محمد شفيق، والثانية "فجأة اختفت" كلمات حسام سعيد ولحن محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، والثالثة "غالى" كلمات حسام سعيد ولحن محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، والرابعة "قابل بقى" كلمات حسام سعيد ولحن محمود أنور وتوزيع محمد شفيق.

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أصالة:

يتعاون الملحن أحمد مصطفى مع المطربة أصالة لأول مرة فى أغنية من ألبومها الجديد، تحمل اسم "جدا جدا"، وهى من كلمات مصطفى حسن، وتوزيع شريف قاسم.

تامر حسنى:

يتعاون النجم تامر حسنى في ألبوم الجديد لأول مرة مع الملحن محمد جمال بأغنية من ألبوم، وكتب كلماتها الشاعر الغنائي رمضان محمد.

محمد رشاد:

يتعاون الملحن محمود أنور لأول مرة، مع المطرب محمد رشاد، فى ألبومه الجديد، بأغنية "دلع"، من كلمات محمد مصطفى ملك، توزيع محمد شفيق،ويعمل حاليًا محمد رشا على اختيار أغاني الألبوم حاليًا، ليتم طرحه في الفترة المقبلة.





يتعاون المطرب محمد محيى من خلال ألبوم جديد مع الشاعرة روماينا، بأغنية جديدة تحمل اسم "حاجة غريبة"، وهى من ألحان محمد محيى، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم في أواخر شهر الحالى.