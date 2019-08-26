"أبو" يتصدر تريند يوتيوب بكليبه الجديد "عيش يا قلبى" × أقل من 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المطرب "أبو" فى تصدر المركز الأول لتريند موقع الفيديوهات يوتيوب، بكليبه الجديد "عيش يا قلبي"، الذى طرحه أمس عبر قناته الرسمية، وحظى الكليب الذى تم تصويره فى مدينة صور اللبنانية بمشاركة الفنان اللبنانى المسرحى رفيق على أحمد، والممثلة فاليري أبو شقرا ملكة جمال لبنان، فى حصد ما يقارب الـ300 ألف مشاهدة بعد طرحه بساعات.

أبو يتصدر تريند يوتيوب أغنية "عيش يا قلبي" من كلمات أبو ومحمد سرحان، وتلحين وتوزيع مينو ومن إخراج فادى حداد، وسيتم طرحها الفترة القادمة، ونجحت أغنيته الشهيرة "3 دقات" فى حصد عدد مشاهدات اقتربت من النصف مليار.

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