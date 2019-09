شكرا لقرائتكم خبر عن The Lion King يحقق رقما قياسيا جديدا لعالم ديزنى.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم النسخة الحية The Lion King فى تحقيق رقم قياسى جديد فى مشوار حصده للإيرادات، بعد حصوله على 7 ملايين دولار إضافية فى نهاية الأسبوع لترتفع إيراداته لـ510 ملايين دولار محلياً داخل أمريكا.

وتخطى فيلم "The Lion King" الرقم القياسى الذى حققه فيلم Beauty and the Beast برصيد 504 ملايين دولار محلياً، ليصبح فيلم الأسد الملك هو أكبر فيلم حى لا يمثل رسوم متحركة تحقيقاً للإيرادات المحلية.

وعلى سياق متصل نجح فيلم The Lion King فى تحقيق مليار و500 مليون دولار إيرادات فى مشوار حصده للإيرادات عالمياً، ليستمر فى سباق شباك التذاكر بعد انتهاء الأسبوع السادس من عرضه عالمياً فى دور العرض.

ويضم النسخة الجديدة من فيلم The Lion King الكثيرمن التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتأليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.