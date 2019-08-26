"الفينو سبب حبه للتمثيل.. ومصطفى خاطر استبعده من مسرح الجامعة".. حكايات محمد عبدالرحمن قبل الاحتراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر:

يحتفل الفنان محمد عبد الرحمن"توتا"، نجم مسرح مصر، بعيد ميلاده الـ 33، اليوم الإثنين 26 أغسطس 1986.

ونستعرض لكم في هذا التقرير حكايات من حياة محمد عبدالرحمن قبل شهرته، حسب رواياته في بعض البرامج..

حكايات الدراسة

قال عبد الرحمن، خلال لقاء له ببرنامج "عيش الليلة" على قناة "دي إم سي" مع أشرف عبد الباقى: "حاولت مرتين أعوم في حياتي، وفشلت فيهم وكان في نادى الإنتاج الحربى، عشان كنا مشتركين فيه، وبعدها لقيت السباحة مش مهمة فتركتها، وبعدها بقيت أجر عجل كل يوم، وكنت وقتها في ابتدائي، وكانت كل مرة بـ3 جنيه، ووالدتي وعدتني لما أنجح وأجيب مجموع عالي في 3 إعدادي، هتجبلي عجلة، وفي الآخر مجبتليش، عشان كنت بآجر عجل كتير، وكنت من الأوائل في المرحلة الاعدادية".

وتابع: "لما رحت الثانوية العامة، خبطتني عربية أول يوم، وبدأت مأساتي مع الحياة، وبقيت أروح ألعب بلياردو مع صحابي، وكان ذلك سبب إني أجيب مجموع قليل، ودخلت بعدها كلية حقوق جامعة عين شمس".



سبب اسم "توتا"

كشف محمد عبد الرحمن، فى لقاء سابق في برنامج "عيش صباحك" على نجوم "إف ام" سر كلمة "توتا" قائلا: "صحابى فى التصوير بيقولولى محمد عبد الرحمن، وأحيانا توتا، وأنا مش بزعل من حد لما بيقولى يا توتا، واحد صاحبى في الجامعة سمانى الاسم ده، قالي إنت عامل زي شجرة التوت، فعشان كده طلع عليا الاسم ده".

بدايات التمثيل

قال الفنان محمد عبد الرحمن، في مساء dmc، إن مشواره الفني بدأ عندما التحق بالجامعة.

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وأضاف: "وأنا صغير رحت الفرن عشان أجيب عيش فينو، وقابلت شخص وعرض عليا التمثيل في الإعلانات، ولكن أمي رفضت وقالت لي ركز فى المذاكرة".

وتابع: "بدأت التمثيل وأنا في الجامعة، وكانت أول مسرحية ليا من إخراج مصطفي خاطر، اللي رفض يضمني في أول مرة رحت فيها، وقالي العدد كبير السنة ديه، وأول دور ليا بالتمثيل كنت يقدم دور صامت (ضربت ايدى على صدري)".

بدايات الاحتراف

وقال، في لقائه ببرنامج "عيش صباحك" على "نجوم اف ام": "بدأت تمثيل في مسرح الجامعة وبعدها رحت ورشة خالد جلال ثم مسرح مصر، تعلمت من (مسرح الجامعة) كل حاجة عن المسرح من الديكور وكنا بنام فيه، وكان بيخرجلنا في الجامعة وقتها سامح حسين، أما ورشة الاستاذ خالد جلال تعلمت فيها حياتيا، أستاذ خالد بيسيب الناس تتعلم من بعضها الأول، وبعدها يجي يعلمك حاجة جديدة، بيخليك تتعلم وانت مش واخد بالك، بينما مسرح مصر اتعلمت فيه الاحتراف ووصلت فيه لهذه المرحلة، أستاذ أشرف علمنا ازاي تخلص عرض في 30 ثانية مش أسبوع، اتعلمنا ازاي ندوس بنزين ومنحسش بالتعب".

وأضاف: "الظهور الحقيقي لي كان قبل مسرح مصر، كان أيام ورشة الاستاذ خالد جلال، لما شاركت مع الفنان أحمد مكي فى مسلس "الكبير أوي، والناس عرفت شكلي وماكنتش عارفة اسمي، وبعدها عملت في مسرح مصر".