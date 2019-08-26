صورة| أحمد مجدي عن فيلم "لا أحد هناك": "تجربة لا تهضم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان أحمد مجدي صورة له، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، من العرض الأول لفيلمه "لا أحد هناك".
وعلق مجدي على الصورة قائلا: "صورة بحبها من يوم العرض الأول لفيلم لا أحد هناك، مع كريم حنفي، أول واحد يروي بذرة الفيلم، ومحمود لطفي، اللي أضاف للفيلم في كل مراحل إنتاجه".
وتابع:"وكل عادة أبويا الحبيب مجدي أحمد علي، في الخلفية بشكل رمزي، كريم ومحمود وعبادة وطه والموك الكبير، والموك الصغير، وايكا، ورامي اليافي، وأمين السيوي، وعصام إسماعيل، وشادي، ومينا، ومايكل، ومارك، وتامر مرتضى، وأحمد سمير، وماد سولوشان، على بعضها وغيرهم كتير مايقلوش عنهم حاجة، أنا مدين لهم بما لا يقاس".
وأضاف: "يبدو أن صناعة الفيلم الأول تجربة لا تهضم أبدا، خصوصا لما تكون محاط بمزيج من الإيمان والشك، بحضر دلوقتي لفيلم الغراب وأدي هاشتاج، ومتحمس جدا، لأني بواجه به مخاوف وتردد عميق يخص المحتوى والشكل، أتمنى اجتمع مع كل الأحباء في صناعة العمل ده".
فيلم "لا أحد هناك" سيناريو وإخراج أحمد مجدي، ومن بطولة عمرو حسني، وشذى محرم، وهايدي قوسة، وسلمى حسن، ورشا مجدي، ومحمد البدوي وأسامة جاويش، وعُرض في مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الماضية.
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