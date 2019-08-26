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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نفت نجوى سمير الاسكندراني، في تصريحات لـ"الخليج 365"، دخول والدها للمستشفى مرة أخرى، مؤكدة أنه يتواجد فى المنزل وبحالة صحية جيدة.
وكان قد انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعى، صورة للفنان سمير الإسكندرانى، وهو يرقد داخل المستشفى، ما أثار حالة من الجدل حول دخوله للمستشفى للمرة الثانية.
يذكر أن الفنان سمير الاسكندراني، خضع لعملية جراحية، خلال الفترة الماضية، بمستشفى عين شمس التخصصى، نتيجة تعرضه لاحتباس بولي، وبعض المشاكل في البروستاتا.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| ابنة سمير الإسكندراني تكشف حقيقة دخول والدها المستشفى مرة أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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