محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
قالت الفنانة شيرين إنها تحرص على مشاهدة المسلسلات والأفلام التي يقدمها الفنان محمد رمضان، ولكن لا تسمع ما يقدمه من أغانٍ.
وأضافت شيرين، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ما سمعتش لمحمد رمضان أي أغانٍ قدمها، وما بسمعش الحاجات دي خالص".
وتابعت: "لما بيكون فيه مسلسل لمحمد رمضان بشوفه، ولما بيكون له فيلم في السينما بروح أشوفه".
يذكر أن الفنانة شيرين، تشارك حاليًا بمسرحية"مكتوبلي أغنيلك" وتدافع من خلال دورها عن الأغاني والفن الراقي، وتهاجم المهرجانات، التي أصبحت سائدة في المجتمع خلال الفترة الأخيرة، حسب قولها.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| شيرين عن أغاني محمد رمضان:"ما بسمعش الحاجات دي.. لكن أشاهد أعماله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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