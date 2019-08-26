لأول مرة.. هبة مجدي تنشر صورة لابنتها "دهب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة هبة مجدي، لأول مرة، صورة تجمعها بابنتها دهب، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت هبة في الصورة مع زوجها المطرب محمد محسن، ولم يظهر إلا وجه ابنتيهما فقط، وعلقت على الصورة: "العائلة أولا".

وتشارك هبة في عروض مسرحية الملك لير مع يحيى الفخراني، والتي تعرض على مسرح كايرو شو في التجمع الخامس.