صورة| محمد إمام يكشف عن شخصيته في "لص بغداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان محمد إمام صورة له، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، من كواليس فيلمه "لص بغداد".
وكشف إمام عن اسم الشخصية التي يلعبها ضمن أحداث الفيلم وهي: "يوسف الراوي"، وعلق على الصورة: "يوسف الراوي، قريبا".
فيلم "لص بغداد"، بطولة محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، محمد عبدالرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبدالله، أحمد رزق، وآخرين، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.
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