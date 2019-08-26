تونس تختار "ولدي" للمشاركة في منافسات الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

اختار المركز الوطني للسينما والصورة الحكومي التونسي، اليوم الإثنين، فيلم "ولدي" لمحمد بن عطية، لتمثيل تونس في منافسات جائزة الأوسكار لأفضل فيلم عالمي، في الدورة 92 المقرر أن تقام في لوس أنجلوس في 9 فبراير 2020.

اختارت الفيلم لجنة نُظمت تحت إشراف المركز الوطني للسينما والصورة، تتكون من سبعة أعضاء، هم: شيراز العتيري المديرة العامة للمركز الوطني للسينما والصورة، وسليم درقاشي الكاتب العام للمركز الوطني للسينما والصورة، وسلمى بكار مخرجة ومنتجة، والنوري بوزيد مخرج، وجيلاني السعدي مخرج، ومصلح كريم منتج، وخميس خياطي مخرج وناقد سينمائي.

ووفق بيان للمركز الوطني للسينما والصورة، فإن الفيلم يستجيب لجميع المعايير الواردة في لائحة المشاركة المنصوص عليها من قبل أكاديمية الأوسكار، كما حظى بأغلبية الأصوات في لجنة الاختيار التي اجتمعت للغرض بمقر المركز.