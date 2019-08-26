صور| هدية خاصة من "la casa de papel" لإليسا.. و"نتفيلكس" والمسلسل يرحبان بها في "العصابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة للهدية التي وصلتها، من شبكة نتفيلكس، ومتعلقة بمسلسل La casa de papel، عبر حسابها على تويتر.

وعلقت إليسا على الصورة: "أنا مستعدة لأكون جزءا من العصابة، مع البروفيسور والفريق، شكرا نتفيلكس، ومسلسل la casa de papel".

وكان مكتوب على الهدية: "في شيء انكسر بالجزء الثالث من البروفيسور وخلاكي مصدومة، بس ضلك متفائلة، لأن من الجزء الرابع هتصيري أسعد واحدة، إلى ملكة الإحساس، لو صار فينا نقلك بيروت".

ورد عليها الحساب الرسمي قائلا: "نحن سعداء بوجودك في جانبنا، بيروت".

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كما نشر الحساب الرسمي لـ"نتفيلكس" عبر تويتر: "نحن في انتظارك، بيروت، أهلا بك في العصابة".

كانت إليسا قد نشرت في نهاية يوليو الماضي: "أقضى الليلة في مشاهدة la casa de papelالجزء الثالث، إذا كنت مع البروفيسور، ما المدينة التي سوف تسميها بنفسك في العصابة؟ بالتأكيد سأذهب إلى بيروت! هل يناسبني، لا؟”.

ورد عليها الحساب الرسمي للمسلسل: "بيروت تبدو جيدة".

عُرض الجزء الثالث من المسلسل الإسباني الشهير la casa de papel، مؤخرا، وحقق نجاحا كبيرا، وينتظر الملايين من متابعيه بداية عرض الجزء الرابع.