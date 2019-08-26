مدحت العدل: الاتحاد السكندرى شرف مصر ويستحق الفوز

قال الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل والمشجع الزملكاوي الكبير فى تصريحات خاصة للوفد " أن فريق الاتحاد السكندرى قدم مباراة قوية أمام فريق العربى الكويتي وكان خير سفير لمصر فى

بداية البطولة العربية " مشيرا الى أن نتيجة المباراة كان من الممكن أن يفوز فيها الفريق الأخضر بأكثر من هدف لولا الفرص الضائعة.

وأكد على أهمية تشجيع الفرق المصرية المشاركة فى البطولات العربية لأنهم بيلعبوا باسم مصر وهو ما يعزز الانتماء والذى ظهر جليا فى حضور المشجعين من الجالية المصرية بالكويت على اختلاف انتماءاتهم الكروية.

واختتم العدل حديثه: مبروك لسيد البلد مبروك لمصر