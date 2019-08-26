بالفيديو.. حاتم العراقي يطرح كليب أحدث أغانيه "أول غرامي"

طرح الفنان حاتم العراقي أحدث كليبات أغانيه بعنوان "أول غرامي"، عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

والأغنية من كلمات يوسف السوداني، و ألحان علي بدر، و توزيع محب الراوي، والكليب من إخراج مراد ترك.

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يذكر أن الفنان حاتم العراقي طرح مؤخراً ميني ألبوم بعنوان "حاتم 2019"، ويضم الألبوم 6 أغاني هم: "ماراح أبقى، يفز قلبي، نوم مانمت، أول غرامي، موال همس الشفايف، خبر فرقاك".