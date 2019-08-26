ورشة تمثيل على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي

قرر مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بالتعاون مع مركز الحرية للإبداع تنظيم ورشة لدراسة التمثيل يديرها الفنان د.علاء قوقه من 5 إلى 12 أكتوبر المقبل بمركز الحرية للإبداع ويشرف د.وليد قانوش مدير المركز. 12 أكتوبر المقبل بمركز الحرية للإبداع ويشرف د.وليد قانوش مدير المركز. يشار إلى أن المهرجان يقام خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وتحت إشراف د.إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، ود.عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية. الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وتحت إشراف د.إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، ود.عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية.

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