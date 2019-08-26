مجددًا .. حلا شيحة تعود لإثارة الجدل بجلسة تصوير جريئة

أثارت الفنانة حلا شيحة جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، بعدما خضعت لأكثر من جلسة تصوير، ونشرتهم عبر صفحته الرسمية، وكانت تعليقات متابعيها ليست فقط علي جرأة الملابس أو خلافه بقدر ما كانت التعليقات تخص تغييرا في ملامح الوجه، حيث كشفت صور حلا شيحة عن حدوث تغيير كبير في شكل أنفها.

وزعم كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخضوعها لعملية تجميل بالأنف ولكن حلا شيحة لم تتحدث عن هذا الأمر حتى الآن، وتعاونت حلا شيحة في التمثيل من خلال مسلسل زلزال من خلاله مع النجم محمد رمضان.

ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" صورا لجلسات التصوير الأخيرة للفنانة حلا شيحة، ووجهوا بعض الرسائل منها:" الموديلات لايقة عليكي، وأن "الإستايل" جميل ومنظر رائع، وآخرون يعلقون" ياجمالوا ياجمالوا"، فيما انتقد بعض الجمهور التغييرات التي أجريت للفنانة، وكشفت الفنانة حلا شيحة، في وقت سابق عن أهم الأسباب التي دفعتها للعودة إلى التمثيل وتقديم فن هادف مضاف عليه الطابع الثقافي المصري، قائلة: «المخرج مجدي أحمد على، وعدد كبير من الفنانين، شجعوني على اتخاذ قراري بالعودة إلى الوسط الفني».

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حلا شيحة بعد عودتها للحياة الفنية، انتقدت من يعارضون عودتها خاصة ارتباطه بخلع الحجاب، قائلة: «كلكم بتعلموا حاجات غلط، ما تنسبوش ليا الغلط لوحدي، أنتوا فين من سماحة الرسول، هناك عدد كبير من الناس نسبوا إلي كلاما لا أعرفه وفضلت عدم الرد لأني أفكر في الفترة القادمة ماذا أقدم للفن».

وقدمت حلا شيحة «زلزال» أول مسلسل لها بعد عودتها مع النجم محمد رمضان، وتم عرضه في رمضان 2019، على شاشة dmc، بحيث يصبح العمل الأول لها بعد عودتها للتمثيل منذ توقفها من 12 عاما.

يشار إلى أن آخر أعمال حلا شيحة كان فيلم «كامل الأوصاف»، وكانت ترتدي فيه الحجاب، مع الفنان، عامر منيب وعرض عام 2006، لتقرر بعدها الابتعاد عن الحياة الفنية واعتزال التمثيل.