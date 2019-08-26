شاهد.. إيهاب توفيق يزيح الستار عن أحدث أعماله الفنية

كشف الفنان إيهاب توفيق عن أحدث أعماله الفنية، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "انتظروا أغنية الصيف والبحر قريباً".
و أغنية "الصيف والبحر" من كلمات و ألحان مصطفى كامل، وكان من المقرر طرحها منذ 20 يوماً، إلا أنه تم تأجيلها، لأسبابغير معروفة.
ومن ناحية أخرى يستعد الفنان إيهاب توفيق لطرح أغنية بعنوان "هو فين"، وهي من كلمات محمد جمعة، وتوزيع حميد الشاعري، كما يشاركه في الغناء الفنان مصطفى قمر.
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