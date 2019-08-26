نانسي نصرالله تُعلّق على خبر اعتزال اليسا

حلّت الفنانة اللبنانية نانسي نصرالله ضيفةً على برنامج سهرة عمر الذي يُقدّمه شادي ريشا ويُعرض على تلفزيون لبنان مساء السبت.

نانسي قالت أنّ عائلتها أمّنت لها الإستقرار والحب وساعدتها على استمرارها في مجال الفن على الرغم من صعوبة المهمة.

وكشفت نانسي أن شركات الإنتاج سيفاً ذو حدّين، فهي نعمة من جهة مساعدة الفنان على تقديم أعمال ونقمة لأنّ قراره لا يعود له وحده. وتحدّثت عن أنّ الأولوية للفنان المرتبط بشركة إنتاج تكون معقّدة بين إرضاء الشركة والجمهور وذاته في نفس الوقت.

وعن قرار الفنانة اللبنانية إليسا بالإعتزال عبّرت نانسي عن إعجابها بها ومسيرتها وذكائها وقدرتها على صنع أعمال تعيش لفترة طويلة. وعن تعليق مدير شركة روتانا سالم الهندي على التغريدة اشارت نانسي بأنّ كلمته لإليسا بعدم ارتباط قرارها بها هي الناحية الصعبة بالفن. خصوصًا أنّ الفنان برأيها هو بمثابة منتج للشركة التي تسعى لتلميع صورته مهما كانت الظروف دون الإلتفات للمشاعر والأحاسيس داخله.

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وأكّدت نانسي أنّها لم تصل لمرحلة أن يردّد الجمهور أغانيها معها على المسرح، لكنّها جزمت بأنّها في حال وصلت لتلك المرحلة فلن تسكر بالنّجاح.

أوضحت أنّ الغيرة موجودة عند الفنانين والفنانات لكنها تبرز عند الأخيرات لأن نجاحهنّ يتطلب حسابات كثيرة من ضمنها الانفتاح وإعطاء وقت للفن أكثر.

وعبّرت عن سعادتها بالحفل الذي جمعها بقريتها القاع إلى جانب النجم ملحم زين بحضور 6000 مستمع لمست محبّتهم لها.

عن الديو الذي جمعها بالفنان اللبناني مروان الشامي كشفت عن رضاها وسعادتها بالنجاح الذي حققه مشيدة بمروان على الصعيدين الفني والشخصي.

عن أعمالها المستقبلية أعلنت بأنّها بصدد التحضير لأغنية جديدة ستبصر النور مطلع السنة المقبلة إلا إذا اتفقت مع شركة إنتاج على ألبوم جديد.لمشاهدة الحلقة عبر اليوتيوب: