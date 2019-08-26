كارول سماحة “بتآمن بالصدفة” مع مروان خوري

أطلقت الفنانة كارول سماحة أغنية “بتآمن بالصدفة” على طريقة الفيديو كليب المأخوذ من فيلم “بالصدفة” الذي سيبدأ عرضه في صالات السينما اللبنانية في 26 أيلول/سبتمبر المقبل.

الاغنية رومنسية قدمتها “سماحة” بأسلوبها الخاص المليء بالاحساس ضمن رؤية مميزة وملفتة من كلمات والحان الفنان الشامل مروان خوري، توزيع داني خوري.

وتخوض كارول سماحة تجربتها السينمائيّة الأولى إلى جانب كل من بديع أبو شقرا وباميلا الكيك بدورٍ خاص بالإشتراك مع الممثل منير معاصري ومجموعة من الممثلين سامي حمدان، غريتا عون، نتالي فريحة، سليمة طعمة، لمى لوند، سنا نصر، سامي كوجان، دوري مكرزل، جهان الخماس، وليم الرموز، جوزيف عاد ومنال فرح.

Advertisements

يروي “بالصدفة” وهو من كتابة كلوديا مرشليان قصّة ريشار (بديع أبو شقرا) الذي يتعرّض لعمليّة نهبٍ لحقيبة كومبيوتر تحتوي على أسرارٍ كثيرة مكدّسة في هارد ديسك كونه يعمل في مجال الحماية والمراقبة. أثناء ملاحقته للسارق المراهق يصل ريشار إلى حيّ فقير يضطر للمكوث فيه بغية استرجاع الحقيبة بنفسه إذ أنه من المستحيل ابلاغ الشرطة لحساسية محتوياتها وإذا به يلتقي بالصدفة بسكان هذا الحي فيتعرّف على شخصياته المختلفة وظروف حياتهم القاسية مكتشِفاً عالماً جديداً لم يكن يدري بوجوده أصلاً فيرى تفاصيله ولكن هذه المرة بالعين المجردة و ليس عبر كاميراته التي اعتاد أن يختبئ ورائها.

يجد ريشار نفسه منجذباً بشكلٍ غريبٍ تجاه “فرح” السيدة التي إقتحم دارها عنوةً (كارول سماحة) باحثاً عن السارق الذي رآه يدخل بيتها؛ إمرأة عادية وإستثنائية بنفس الوقت تناضل للعيش بكرامة في مجتمعٍ قاسٍ وغير عادل.

فيلم “بالصدفة” من إخراج باسم كريستو وهو أول أفلامه السينمائية. أما الموسيقى التصويرية فهي من توقيع المؤلف الموسيقي ميشال فاضل. إنتاج شركة (Day Two Pictures).