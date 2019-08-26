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شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تكشف عن أول تريلر لمسلسل المغامرة والإثارة The Mandalorian والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة ديزنى عن أول تريلر لمسلسل المغامرة والإثارة The Mandalorian، و من المقرر أم يبدأ عرضه يوم 12 نوفمبر من العام الجارى.
وسيتكون المسلسل من 10 حلقات تطرح كل واحدة في أسبوع، العمل من بطولة بيدرو باسكال، بريندان وأين.
ويدور المسلسل بعد انتهاء كل من المحاربين Jango و Boba Fett، وبالتالي يظهر محارب آخر في عالم حرب النجوم، تم تعيين Mandalorian بعد سقوط الإمبراطورية، الذى يتبع آثار مصارع في المقاطع الخارجية للمجرة بعيدًا عن سلطة الجمهورية الجديدة.
The Mandalorian 1
The Mandalorian 2
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