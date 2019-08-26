شكرا لقرائتكم خبر عن تويتر يودع الفنان البحرينى محمد عواد بعد وفاته عن عمر يناهز الـ81 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتفض موقع التدوينات القصيرة تويتر لتوديع ونعى الفنان المسرحى والمؤلف والمخرج محمد عواد، الذى توفى أمس عن عمر يناهز الـ 81 عاما، بعد رحلة عطاء فى الساحة الفنية البحرانية استمرت لعشرات السنوات.

وسرعان ما احتل اسم الفنان البحرينى الراحل تريندات أغلبية الدول العربية لتوديع رمز فنى عربى كبير، أضاف الكثير للثقافة الفنية البحرانية على مستوى الكتابة والإخراج والتمثيل.

ومن ضمن المغردين الذين حرصوا على توديع الفنان الراحل، الدكتور نبيل الحمر المستشار الإعلامى لملك البحرين الذى كتب تغريدة عبر حسابه الشخصى قائلاً: "فقدت البحرين اليوم قامة مسرحية وأدبية وثقافية رفيعة، فقدنا الفنان محمد عواد الذى شكل عطاؤه الفني والمسرحي منذ الستينيات رافداً إبداعياً هاما وأثرى الحركة المسرحية والثقافية في البحرين والخليج العربى"، مضيفا: "رحم الله الفنان محمد عواد وتغمده الله بواسع رحمته ورضوانه واسكنه فسيح جناته".

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ولد الفنان الراحل فى يوليو 1938 فى مدينة المنامة البحرانية، وسرعان ما بدأ حياته الفنية بتأسيس فرقة المسرح الكوميدي عام 1968 وشارك فى تأسيس فرقة المسرح البحرينى عام 1970، ومن أشهر أعماله فى عالم المسرح كرسى عتيق وإذا ما طاعك الزمان والمغني والأميرة ويا ليل وبوخليل في الميدان والسوق وحليمة ومنصور وسوق البطيخ ودرب العدل.